Обвиняемый в убийстве аспиранта из Африки останется в СИЗО до 17 января

Житель Артемовского Данила Фомин, обвиняемый в убийстве гражданина Габона, аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, останется под стражей до 17 января.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Фомина на решение Ленинского райсуда продлить фигуранту срок содержания в СИЗО. Заслушав выступления обвиняемого и его адвоката и мнение прокурора, облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца, затем срок продлили до середины января.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Сегодня стало известно, что двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями – якобы они не пришли на помощь иностранцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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