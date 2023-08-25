«Запрещенные барабанщики» выступят в Екатеринбурге: петь или нет песню «Убили негра», решат сами музыканты

Сегодня вечером в Екатеринбурге состоится бесплатный концерт группы «Запрещенные барабанщики». До сих пор неизвестно, исполнят ли музыканты один из самых известных своих хитов – «Убили негра». В связи с последними событиями в городе некоторые считают это неуместным.

Концерт «Запрещенных барабанщиков» состоится в 22:00 в Историческом сквере. Группа выступит в рамках фестиваля «Красная строка». После убийства в Екатеринбурге темнокожего аспиранта из Габона некоторые горожане считают, что музыкантам не стоит исполнять свой хит «Убили негра».

Организаторы говорят, что решение будут принимать сами «Барабанщики»

«Я не могу ручаться за то, насколько группа ознакомлена с новостной повесткой. Планируем им рассказать, конечно. Обращений в адрес организаторов на эту тему не поступало», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля «Красная строка».

Напомним, 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили убили во время драки в одном из кафе на улице Малышева. По предварительным данным, парню ножом пробили артерию. Подозреваемый в преступлении – 23-летний Данил Фомин. По версии следствия, он нанес удар оппоненту «в ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве из личной неприязни». Фомину предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». По решению суда, он заключен под стражу до 18 октября. Похороны Франсуа пройдут в Екатеринбурге сегодня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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