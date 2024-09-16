Вынесен приговор убийце аспиранта УрФУ из Африки

В Ленинском суде Екатеринбурга огласили приговор по громкому уголовному делу об убийстве гражданина Габона, аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-летний Даниил Фомин приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Франсуа погиб год назад, утром 18 августа, возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом. Подозреваемым стал уроженец города Артемовского Свердловской области 23-летний Даниил Фомин. Само дело было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа 2023 года при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями – они не пришли на помощь иностранцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube