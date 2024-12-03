Приговор убийце африканского студента оставили в силе

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор убийце гражданина Габона, аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.

Как уже сообщал «Новый День», Франсуа погиб утром 18 августа 2023 года, возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом. Подозреваемым стал уроженец города Артемовского Свердловской области 23-летний Даниил Фомин. Само дело было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа 2023 года при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.



В сентябре 2024 года Даниил Фомин был признан виновным и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



На приговор подали сразу три апелляции: прокурор, сам осужденный и родные убитого. «Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционного представления и жалоб, заслушав мнения сторон, оставил приговор Ленинского районного суда г. Екатеринбурга без изменений», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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