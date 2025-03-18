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Вторник, 18 марта 2025, 10:46 мск

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Бывшие сотрудники ДПС осуждены за то, что не помешали убийству африканца (ФОТО)

Фото: Свердловская облпрокуратура

В Екатеринбурге вынесли приговор двум бывшим сотрудникам ДПС, которые из патрульной машины наблюдали за убийством африканского аспиранта Франсуа Нджелассили, но ничего не сделали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимых признали виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Суд приговорил их к лишению свободы на 3 года 5 месяцев, но заменил это наказание на 3 года 5 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.

Как уже писал «Новый День», Франсуа погиб утром 18 августа 2023 года, возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударил ножом уроженец города Артемовского Свердловской области 23-летний Даниил Фомин. При этом неподалеку стояла патрульная машина ДПС, но сотрудники полиции не приняли мер для защиты иностранца.

Само дело было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа 2023 года при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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