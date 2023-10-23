«Не надо ничего разгонять»: появилось видео с полицейскими, наблюдавшими за убийством африканца

В интернет попала видеозапись, на которой двое полицейских сидят в патрульной машине и наблюдают предположительно за дракой, в которой погиб аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили.

Полицейские смотрят, как убивают аспиранта

На записи, которую опубликовал портал e1.ru, сотрудники ДПС грубо комментируют драку и решают не вмешиваться:

– Да надо разогнать.

– Да не надо ничего разгонять. Ты че, это не наши проблемы, б** [блин]. Гена. Ты че, там один на один, а не толпа на толпу, б*** [блин].

– Вот дебил, не дал шоу посмотреть талантов.

– Не надо на*** [нафиг]. Е*** [дерутся].

Напомним, аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили погиб утром 18 августа возле кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева в Екатеринбурге. Его ударили ножом во время конфликта. Подозреваемым оказался уроженец города Артемовского Свердловской области, 23-летний Даниил Фомин. Его отправили в СИЗО на два месяца, затем срок продлили до середины января.

Само дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Прощание с Франсуа прошло 25 августа при участии ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Двоих сотрудников полиции, которые присутствовали на месте убийства аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями – они не пришли на помощь иностранцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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