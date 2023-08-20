«Классный район, классный город»: Академический отметил 300-летие Екатеринбурга (ФОТО)

Самый молодой район Екатеринбурга, Академический, с размахом отметил 300-летие города. Юбилейные мероприятия в Преображенском парке посетили десятки тысяч человек.

Праздник для гостей и жителей района подготовил основной застройщик, АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Сначала на сцене выступали кавер-группы и местные творческие коллективы. После выступления хедлайнеров, группы «Винтаж» и Амирчика, вечер закончился салютом из 1029 залпов, который запустили с помощью профессионального компьютерного пиротехнического оборудования.

Частью праздника стало торжественное вручение медалей, посвященных 300-летию Екатеринбурга, тем людям, без которых Академический не появился бы на свет и не стал тем, что он есть – городом XXI века. Руководитель администрации района Николай Смирнягин от имени главы Екатеринбурга Алексея Орлова вручил награды генеральному директору АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову, педагогам, врачам, руководителям торговых, коммунальных и спортивных организаций, настоятелю храма Святых Божьих Строителей.

Сергей Ланцов рассказал о своих эмоциях при вручении медали: «С одной стороны, это память о том, что мы тоже вписали свою работу, свой район в 300-летие Екатеринбурга. Все последние 15 лет мы строили и развивали историю города. С другой стороны, это заставляет задуматься: что же дальше. А дальше – это высокая ответственность, потому что мы точно так же должны развиваться, быть успешными, чтобы и через 100 лет, отмечая очередную годовщину, наши потомки сказали: «Они были молодцы, они сделали классный район, классный город».

Добавим, что у АО СЗ «РСГ-Академическое» уже давно ложилась добрая традиция – дарить подарки городу и району не только непосредственно в день праздников, но и до, и до после них.

Так, 15 августа в Академическом районе открыли новый корпус детской школы искусств №6 имени Архипова. Проект с самого его создания курировал народный артист России Игорь Бутман: он помогал выбирать музыкальные инструменты, а в дальнейшем будет следить за судьбой учащихся. Уже 1 сентября здесь начнут заниматься 200 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Для школы закупили десятки музыкальных инструментов: саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, а также звукоусилительное оборудование. Всего на оснащение школы потратили 15 миллионов рублей.

Озеленять район застройщик вместе с управляющей компанией «Академический» начал почти за два года до юбилейной даты. За пару лет, в том числе и в рамках традиционных субботников и акции «Семейное дерево», вместе с жителями тут было высажено свыше 3000 деревьев и кустарников. Скоро на карте района вдоль набережной реки Патрушиха появятся аллеи музыки, отдыха и творчества. Жители смогут сделать яркие снимки в необычных фотозонах или на фоне многолетних растений, таких, как спирея, рябинник, вейник и гортензия. Не забыли и о спорте: в районе построено шесть новых теннисных кортов.

Кредо компании – активное участие в жизни Екатеринбурга, и так было с первых лет освоения новой территории. Каждый год в Академическом строятся садики, школы, дороги, крупнейшие спортивные объекты и общественные пространства – парки и аллеи. Уже в этом году завершится возведение трамвайной линии и поликлиники для взрослого населения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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