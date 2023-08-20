Капсулу времени не стали оставлять на Плотинке на все выходные

Капсулу времени, поднятую из-под земли 18 августа, доставили в Музей истории Екатеринбурга в ночь с 19 на 20 августа.

Как сообщает пресс-служба музея, сейчас капсула находится в специально отведенном для нее помещении, закрытом и опечатанном, под круглосуточной охраной. Начата процедура выравнивания температурно-влажностного режима.

«Как только станет понятно, когда случится вскрытие капсулы при участии комиссии, мы сообщим об этом в соцсетях и на сайте музея. И объявим дату прямой трансляции распаковки», – рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Напомним, ранее сообщалось, что капсула простоит на Плотинке в течение выходных, чтобы все желающие могли сфотографироваться с артефактом и прикоснуться к истории города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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