10 дней до школы: врачи советуют менять режим сна, прогулок и питания

До 1 сентября осталось всего десять дней. Чтобы дети плавно входили в учебный процесс, врачи уже сейчас рекомендуют избавляться от «летних» привычек. В частности, пора менять режим сна и бодрствования, больше гулять и есть полезные продукты.

Сон

Сон оказывает огромное влияние на развитие и самочувствие ребенка. По данным специалистов, у детей, недосыпающих всего 2 часа, работоспособность падает на 30%. Поэтому уже сейчас пора переводить школьников в правильный режим сна. Для того чтобы 1 сентября встать вовремя и бодрым, можно с сегодняшнего дня сдвигать время засыпания и подъема на 10-20 минут в сутки. Если ребенок плохо засыпает, стоит после 19 часов ограничить эмоциональные нагрузки: убрать шумные игры, просмотр телевизора, гаджеты.

В идеале младшеклассники должны спать по 10-10,5 часов в сутки, ученики 5-7 классов – по 10,5 часа, 6-9 классов – по 9-9,5 часа, старшеклассники – по 8-9 часов. Кровать у ребенка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.

Прогулки

Запрещать прогулки и срочно усаживать ребенка за доделывание летних заданий перед школой не нужно. Наоборот, в последние недели перед 1 сентября дети должны больше времени проводить на свежем воздухе. Такая активность в том числе влияет и на хороший сон. По нормативам Роспотребнадзора, маленькие дети должны гулять 3-3,5 часа в день, старшеклассники – по 2,5 часа в день.

Питание

Естественно, питание тоже сказывается на психоэмоциональном состоянии ребенка. Чтобы школьнику хватало энергии, а иммунитет окреп перед сезоном простуд, еда должна быть сбалансированной, содержать полезные витамины и микроэлементы. Педиатр одной из поликлиник Екатеринбурга посоветовала в эти две недели добавить в рацион больше свежих овощей, фруктов и ягод, особенно тех, в которых содержится витамин С. Это может быть смородина, а также болгарский перец, капуста, киви. Естественно, нужно, чтобы в рационе были мясо, полезные жиры (например, орехи, авокадо), молочные продукты, зерновые и бобовые. Если ребенок в течение дня питается правильно, вовсе не обязательно полностью лишать его сладкого – в небольших количествах конфеты и печенье допустимы, но только не вместо основного приема пищи.

Промежутки между приемами пищи у школьников не должны превышать 3,5-4 часов. Для школьников рекомендуется 4-5-разовое питание.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подобрать правильную экипировку для младшеклассников и сколько это стоит.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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