Следователи начали проверку информации об издевательствах над детьми в детсаду Заречного

Следственный отдел СКР по городу Заречный начал проверку по факту информации об издевательствах в детсаду «Солнышко». Родители подозревают, что воспитатель заставляла детей есть упавшую на пол еду и наказывала физически.

«Организовано проведение процессуальной проверки. Будут приняты меры к опросу родителей детей и опросу сотрудников детского сада, истребованию должностной документации о работе дошкольного учреждения. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее проверку начала прокуратура Белоярского района. По некоторым данным, воспитательница младшей группы применяла силу к детям 1,5-2 лет и унижала их.

«Заставляла есть упавшую на пол пищу, за плохое поведение зажала дверью ребенка. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Достоверность этих данных проверяется.

Первоначально посты об инциденте в детском саду появились в соцсетях города Заречный. Родители анонимно выложили фотографию, на которой видно, что девочка ест запеканку со стола, без тарелки. Анонимы рассказывают, что это случилось 17 августа. Якобы ребенок уронил тарелку с едой, а воспитатель в наказание подняла запеканку с пола, положила на стол и заставила есть.

Сейчас в садике идет служебная проверка. Воспитатель и младший воспитатель временно отстранены от работы в группе, с детьми работают другие педагоги.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»