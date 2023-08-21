«Зажала дверью за провинность, заставляла есть еду с пола». Прокуратура разбирается с воспитательницей в детсаду

Прокуратура Белоярского района разбирается с жуткой историей о возможных истязаниях в детсаду Заречного. По некоторым данным, воспитательница младшей группы применяла силу к детям 1,5-2 лет и унижала их.

«Заставляла есть упавшую на пол пищу, за плохое поведение зажала дверью ребенка. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас ведомство проверяет достоверность этих данных.

Ранее прокуратура сообщила о проверке в детском саду Первоуральска, где с прогулки сбежал четырехлетний ребенок. Он дошел до оживленной дороги и чудом не попал под машину. Воспитатель не заметила пропажи мальчика.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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