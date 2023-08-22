Художники фестиваля «Не темно» создадут световые инсталляции, посвященные зданиям Екатеринбурга (ФОТО)

В бывшем кинотеатре «Салют» 31 августа откроется выставка «Личный город», на которой художники фестиваля «Не темно» представят световые инсталляции, посвященные зданиям и локациям Екатеринбурга. Это будет впервые, когда работы фестиваля показывают в теплое время года.

Напомним, обычно фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге в одну из самых долгих ночей – в конце декабря. Но на сей раз работы покажут с 31 августа по 10 сентября. Выставка будет работать в Городском дворце творчества («Салют») с 16 до 22 часов.

Всего посетители увидят 14 художественных световых инсталляций, связанных со зданиями. Это будут как знаковые для Екатеринбурга дома и пространства, так и мало кому известные локации. «Несомненно, для каждого жителя города имеют большое значение конкретные здания. В этом плане художник, работающий с образами, ничем не отличается от обычного горожанина, – прокомментировали в фонде «Культурный транзит», организующем выставку. – Художника тоже «цепляет» конкретное место и его история, переплетённая с его собственной жизнью. Это может быть связано с сильными чувствами, любимой работой или хобби, родными и близкими людьми. Такую «образную» карту Екатеринбурга мы и представим зрителям: каждая работа – это здание, значимое для конкретного художника».

Со своим «Личным городом» посетителей выставки познакомят художники, дизайнеры, аниматоры, исследователи. К примеру, известный екатеринбургский художник Сергей Лаушкин создаст инсталляцию, посвященную Екатеринбургскому театру оперы и балета. Дизайнер Антон Якубов покажет, каким он видит Парк им. Маяковского. А специалист по 3D-технологиям Алексей Вебер представит свое видение Свердловского театра драмы. Над световой площадью Парижской коммуны будет работать целая группа дизайнеров, художников и исследователей от проекта «Территория авангарда».

Также среди объектов – первый городской кинотеатр «Колизей», цирк, дом Севастьянова и даже уралмашевская хрущевка. 2 и 3 сентября на выставке покажут светозвуковую инсталляцию в честь кинотеатра «Салют». В рамках выставки пройдут лектории, авторские экскурсии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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