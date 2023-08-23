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Среда, 23 августа 2023, 12:08 мск

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Уральские вузы рассказали, сколько приняли на бюджет детей участников СВО

Многие уральские вузы полностью «выбрали» особую квоту, которая предназначалась для детей участников СВО. В некоторых случаях, когда на место за счет бюджета претендовало несколько человек, университеты согласились обучать абитуриентов за свой счет.

«Это отдельная квота, по которой в УрФУ зачислено 104 человека – детей участников СВО. Было несколько ситуаций, где на места по квотам был конкурс. По каждой такой ситуации подходили индивидуально, искали возможность, чтобы дети участников СВО учились бесплатно. В том числе, некоторых абитуриентов университет готов обучать за свой счет», – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» замдиректора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко.

В Уральском филиале РАНХиГС квота в 10 человек закончилась быстро, абитуриенты были зачислены на бюджет. Кроме того, 8 августа в вузе вышло положение о льготах для контрактников из числа участников СВО и их детей. «Если поступает ребенок участника СВО, получившего ранения, он может зачислиться на контрактное (платное) место со 100% покрытием оплаты за счет вуза. У нас уже есть два таких случая», – рассказал заместитель директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Яшин.

Полностью закрыта квота и в Горном, и в Экономическом. Кроме того, в вузах рассказали, что и сами участники СВО поступают на заочку. «Есть такие среди участников СВО, кто поступил на заочное обучение. Они говорят, что будут слушать лекции дистанционно, а сессию будут сдавать по индивидуальному учебному плану, когда будут отпуска», – рассказала начальник управления по приему и довузовской подготовке Уральского государственного экономического университета Ирина Мартьянова.

Напомним, с прошлого года для участников СВО и их детей существуют особые правила поступления в вузы. Университеты должны выделить квоты в процентном соотношении от общего количества бюджетных мест. Эти квоты идут вне основного конкурса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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