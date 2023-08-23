Спортсменов эрзац-универсиады в Екатеринбурге снабдили презервативами (ФОТО)

В Екатеринбурге участников Международного фестиваля университетского спорта снабдили презервативами, а также памятками с информацией о ВИЧ-инфекции.

«В общежитиях, где живут атлеты, специалисты Свердловского областного центра СПИДа организовали профилактические уголки по ВИЧ-инфекции. Там для всех желающих доступны тематические буклеты на русском и английских языках, а также бесплатные презервативы», – сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Там добавили, что для гостей фестиваля организовали круглосуточное дежурство врачей-инфекционистов в Областном центре СПИДа. Там же можно провести постконтактную профилактику ВИЧ.

Фото: Ксения Гоголева, Свердловской областной центр СПИДа

«Круглосуточно работает горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции. По номеру +7-343-31-000-31 операторы готовы помочь по любым вопросам, связанным с ВИЧ, в том числе англоязычным участникам», – добавили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге с 19 августа проходит Международный фестиваль университетского спорта. Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко ранее сообщал, что интерес к МФУС проявили не только страны ближнего зарубежья, но и представители стран Азии, Африки и Латинской Америки. Всего приехали представители 36 стран, более 280 университетов из 161 города.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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