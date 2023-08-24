В Екатеринбурге видеокамеры поставят на 125 избирательных участках

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга составила список избирательных участков, где будут установлены видеокамеры и где будет вестись видеофиксация во время выборов в ЕГД.

Как говорится в решении избиркома, камеры будут установлены на 125 участках. По административным районам города их распределят так: Академический район – 8 участков; Верх-Исетский – 15; Железнодорожный – 17; Кировский – 22; Ленинский -12; Октябрьский – 16; Орджоникидзевский – 15; Чкаловский – 20.

Средства видеофиксации будут применяться на 434 участках.

Ранее председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко рассказала «Новому Дню», что возможность видеонаблюдения рассматривается. «Видеонаблюдение уже стало неким стандартом проведения избирательной кампании, поэтому мы планируем закрывать какие-то крупные участки. Конечно, будет работать и центр общественного наблюдения. Что точно будет, так это видеофиксация на каждом избирательном участке в области. Поскольку голосование проводится в течение двух дней, избирательные комиссии обязаны обеспечить сохранность бюллетеней ночью», – заявила Клименко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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