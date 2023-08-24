Все школы Екатеринбурга прошли приемку, перепроверять их после обрушения потолка в 68-ой не будут

Все школы Екатеринбурга проверили перед началом учебного года на готовность принять учеников. Устраивать дополнительную приемку после обрушения потолка в учебном заведении на Уралмаше не будут. «Перепроверять после проверки смысла нет», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Там добавили, что готовится приказ, в соответствии с которым ученики школы №68 будут перераспределены по другим образовательным учреждениям Орджоникидзевского района. Но до его публикации официальной информации – куда направят школьников – нет. Родителей такая ситуация возмущает. «Сегодня 23 августа. И только сегодня появились списки первоклашек, и кто в какой класс, к какому учителю идет. Но информации – в какую школу водить – нет. За неделю до 1 сентября это вообще ужасно. Потому что не понятно, как строить рабочий график. Первоклашку все равно нужно отводить в школу и встречать. И есть разница – водить рядом с домом или за 4 километра бегать», – возмущается одна из мам первоклассника школы №68.

Напомним, в школе № 68 на Уралмаше за две недели до нового учебного года обвалился потолок. Причем, по информации прокуратуры, это случилось уже после того, как школа прошла приемку. «Произошли расхождения трещин потолочных перекрытий здания, в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка, оголились деревянные балки», – сообщали в надзорном ведомстве.

Школа №68 располагается в здании 1934 года постройки. По данным родителей, капитального ремонта здесь не было давно. Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил журналистам, что ремонтировать здание начнут в 2024 году. Будет отправлена заявка на софинансирование в министерство образования Свердловской области.

Региональные власти при этом отчитались: все школы Свердловской области (а это более 1000) готовы к началу учебного года. «На их подготовку было направлено свыше 5 миллиардов рублей из консолидированного бюджета. Завершён капитальный ремонт в 10 школах. В 2023 году в регионе достроят семь новых школ, где будет создано 6185 дополнительных мест для обучения детей», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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