Прокуратура проверит школу постройки 1930-х годов, где после приемки рухнул потолок

В школе № 68 на Уралмаше за неделю до нового учебного года обвалился потолок. Детей распределяют по другим учебным заведениям, некоторые из них находятся довольно далеко. Прокуратура начала проверку и уже выяснилось, что трещины в потолке пошли после приемки.

«Общеобразовательная школа № 68 размещается в здании 1934 года постройки. По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году произошли расхождения трещин потолочных перекрытий здания, в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка, оголились деревянные балки. В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время специализированной организацией проводится обследование здания», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родители рассказывают, что детей распределяют по другим школам района. Некоторые находятся в 3-4 километрах от дома.

«В школе обвалился потолок, школа будет экстренно раскидана по нескольким заведениям, среднее звено переходит в 128 лицей – от нашего дома это 4 км. Сейчас ребенок в школу ходил 20 минут пешком по аллее. Дворами ходить в 128 не вариант, там так себе дворы и проходы», – пишут мамы на форуме сайта Umama.

«Особенно не удобно когда детей двое. 2 и 6 класс. Началка в 115, среднее звено в 128 [школу]», – рассказывают родители.

Те, чьи дети учатся в «принимающих» школах, тоже не очень довольны: детей и без того много, учатся они в две смены. С приходом новеньких ситуация может усугубиться. Официально о распределении детей и ремонте школы № 68 обещали сообщить до конца текущей недели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»