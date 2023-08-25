Учеников школы, где обвалился потолок, распределили по четырем учреждениям. Родители встревожены

Школа № 68, в которой на прошлой неделе обвалился потолок, признана аварийной. Эксплуатация здания по назначению запрещена, детей распределили по другим школам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ученики 1-х классов, 2 «в», 3 «г», 4 «б», 4 «г» направлены в школу № 80 (ул. Калинина, д. 26а); ученики 4 «а», 4 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «г», 3 «а», 3 «б», 3 «в» классов – в школу № 22 (ул. Красных Партизан, д. 4); ученики 5-9-х классов будут учиться на базе лицея № 128 (ул. Индустрии, д. 92); старшеклассники – на базе лицея № 100 (ул. Ильича, д. 48а). Вместе с ними в другие школы перейдут их учителя.

Родители уже переживают, что в школах из-за этого станет слишком тесно. «750 детей только 1-3 классов 80 школы будет в новом учебном году. Куда ещё поместятся 120 детей 68 школы? Вышестоящих это не волнует. Как будут решать вопросы раздевалок, столовой, туалетов (были очереди на переменах)? Мы ходили в первую смену (1 класс), реально было ощущение участия в демонстрации от количества детей+родителей, толпа в фойе и раздевалках. Бедные дети и учителя, в таких условиях будут весь день», – пишет пользователь форума на сайте U-mama.ru.

Аварийная школа № 68 будет закрыта на капитальный ремонт. Проектная документация для его проведения была подготовлена в 2023 году и до конца года пройдет государственную экспертизу. Решение о сроках проведения ремонта будет принято после ее завершения.

Как сообщал «Новый День», за неделю до нового учебного года в школе № 68 на Уралмаше обвалился потолок. Прокуратура начала проверку и уже выяснилось, что трещины в потолке пошли после приемки. Отметим, здание построено в 1934 году. В августе произошли расхождения трещин потолочных перекрытий здания, в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка, оголились деревянные балки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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