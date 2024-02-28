Школу на Уралмаше, где рухнул потолок, отремонтируют к концу 2024 года

В этом году в Екатеринбурге капитально отремонтируют три школы, в том числе № 68 на Уралмаше, где в августе 2023-го рухнул потолок. Объект обещают сдать в декабре.

«На капитальный ремонт трех школ выделен 1 миллиард рублей. Уже размещен конкурс на проведение ремонта в школе № 68 на улице Кировградской, на это из областного и городского бюджетов выделено 444 миллиона рублей. До конца марта планируем заключить контракт и начать работы, в декабре 2024 года работы должны завершить, – рассказал на брифинге первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. – Также начнется капитальный ремонт в школе № 87 на улице Ферганской и в школе № 72 на улице Калинина. В последней ремонт запланирован на два года».

Эти три школы выбраны из-за того, что износ зданий превышает 70%, они находятся в предаварийном и аварийном состоянии.

Напомним, за две недели до старта учебного 2023/2024 года в школе № 68 на Уралмаше обвалился потолок. Здание построено в 1934 году. Учеников пришлось экстренно перераспределять по соседним образовательным учреждениям, где они и учатся до сих пор.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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