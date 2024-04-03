Более 68% школ Екатеринбурга нуждаются в ремонте

В 2024 году в Екатеринбурге капитально отремонтируют три школы. Работы будут проведены в школе №68 на улице Кировградской, школе №72 на Калинина и школе №87 на Ферганской. Всего в них обучается 1935 детей.

В целом в Екатеринбурге в капитальном ремонте нуждаются более 68% школ, сообщила замначальника департамента образования Ольга Бабченко на заседании профильной комиссии в Екатеринбургской думе. Однако, по словам чиновницы, все не так страшно. Цифра выведена из статистических отчетов, которые относят к капитальному ремонту, например, замену инженерных сетей. «У нас совсем немного школ, где требуется полный ремонт здания, то есть, несущие конструкции уже не выдерживают дальнейшей эксплуатации. Это около 4-5% от общего количества школ», – отметила Бабченко.

В прошлом году в Екатеринбурге были отремонтированы школы №63 и №140, а также были обновлены мастерские в гимназии №99. На капремонт было потрачено более 268 миллионов рублей. «Все объекты уже готовы. Мы ими довольны», – добавила Ольга Бабченко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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