Департамент образования: «Проект ремонта школы № 68, где рухнул потолок, уже готов»

Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко рассказал, что проект ремонта школы № 68 на Уралмаше уже готов. Сейчас документ проходит госэкспертизу, после чего примут решение и о сроках проведения работ.

«Школа выведена из эксплуатации. Получили заключение комиссии, что школа в аварийном состоянии. Школьники, кто обучается в школе № 68, пойдут в соседние школы. Параллели начальных классов пойдут в учреждения шаговой доступности: в школы № 22 и 80. Средние классы тоже пойдут недалеко, в лицей № 128. Старшие классы пойдут в лицей № 100. Все учителя перейдут в школы со своими детьми. Сделаем все максимально, чтобы дети не почувствовали себя ущербно», – прокомментировал Шевченко во время прямого эфира на странице «ЦУР Свердловской области» «ВКонтакте». Он также рассказал, что из эксплуатации выведена еще одна школа на Уралмаше – № 72. Ее тоже ждет капремонт, сроки его пока неизвестны. Детей распределили по соседним организациям.

Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева добавила, что всего в регионе в 2022 году на капремонт закрылись 27 школ, сейчас почти все учреждения открыты. В 2023 году в рамках программы «Модернизация школьных программ образования» запланированы капремонты в 23 образовательных организациях, из них только на 7 объектах работы закончились, на 16 продлятся до конца года.

«Обращаюсь за пониманием к родителям. Когда ремонт идет, приходится детские коллективы и учителей переводить в другую образовательную организацию. Происходит уплотнение, не всегда удобно с графиком работы, не всегда по локации удобно. Но это время стоит, чтобы потерпеть. После ремонта мы получаем почти новое здание, новую материально-техническую базу», – отметила Нина Журавлева.

Как сообщал «Новый День», за две недели до нового учебного года в школе № 68 на Уралмаше обвалился потолок. Прокуратура начала проверку и уже выяснилось, что трещины в потолке пошли после приемки. Отметим, здание построено в 1934 году. В августе произошли расхождения трещин потолочных перекрытий здания, в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка, оголились деревянные балки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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