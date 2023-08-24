Екатеринбургский «Гортранс» снова накопил долги за электричество

Энергетики заявили о растущем долге ЕМУП «Гортранс» за поставки электричества. На сегодняшний день дебиторская задолженность муниципального предприятия составляет порядка 118 миллионов рублей, сообщает АО «Екатеринбургэнергосбыт».

Городские транспортники не могут решить проблему с долгами уже несколько лет. В 2021 году «Гортранс» задолжал 60 миллионов рублей за электричество. После угрозы поставщика отключить тяговые подстанции троллейбусных депо, предприятие оперативно оплатило счета. Но к концу 2022 года возник новый долг – 40 миллионов рублей. К августу эта сумма увеличилась почти в три раза.

«Екатеринбургэнергосбыт», понимая стратегическую важность ЕМУП «Гортранс» для города и его жителей, неоднократно предлагало урегулировать вопрос задолженности и продолжает работать в данном направлении. В свою очередь, со стороны должника предложений по урегулированию ситуации не поступает», – говорится в сообщении энергетиков.

«Новый День» направил запрос в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать ситуацию с долгами «Гортранса».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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