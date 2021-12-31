Гортранс полностью выплатил долг в 138 миллионов за электричество

ЕМУП «Гортранс» погасил задолженность перед АО «Екатеринбургэнергосбыт», сообщили «Новому Дню» в администрации города.

При этом еще 15 сентября долг превышал 138 миллионов рублей: из-за этого энергетики даже отключали тяговые подстанции троллейбусных депо. Ситуацию на контроле держал мэр города. К 29 ноября цифра уменьшилась до 62 миллионов рублей, а в конце декабря задолженность полностью погасили.

В мэрии отмечали, что такая сумма накопилась из-за снижения выручки во время пандемии: объем пассажирских перевозок упал, а зарплаты работников при этом росли.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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