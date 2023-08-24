К бывшему екатеринбургскому офису «Вагнера» несут цветы (ФОТО)

В Екатеринбурге возник стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине.

Как сообщает «Новый День», граждане приносят цветы к бывшему офису на улице Розы Люксембург, где проводился рекрутинг в ЧВК. После июньских событий арендатор съехал, есть ли теперь офис «Вагнера» в Екатеринбурге – неизвестно.

Самый большой памятный мемориал по погибшим накануне в результате крушения самолета основателям «Вагнер групп» находится в Петербурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

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