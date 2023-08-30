После похорон Пригожина екатеринбуржцы несут цветы к стихийному мемориалу (ФОТО)

После прощания с Евгением Пригожиным екатеринбуржцы активно несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу, расположенному возле бывшего офиса ЧВК «Вагнер». Со вчерашнего дня количество букетов возле дома на улице Розы Люксембург существенно увеличилось.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла в закрытом формате церемония прощания с основателем ЧВК «Вагнер», героем России Евгением Пригожиным. Как сообщила пресс-служба предпринимателя, желающие почтить его память могут посетить Пороховское кладбище.

Пригожин и другие участники ЧВК погибли в авиакатастрофе вечером 23 августа в Тверской области. Частный борт выполнял рейс Москва – Санкт-Петербург. Следственный комитет России сообщил, что уже установлены личности всех десяти погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер». Они соответствуют списку пассажиров и членов экипажа, заявленному в полетном листе, отметили ведомстве. Согласно данным Росавиации, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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