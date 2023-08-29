Церемония прощания с Пригожиным прошла в закрытом формате

Церемония прощания с основателем ЧВК «Вагнер», Героем России Евгением Пригожиным прошла в закрытом формате. Как сообщила пресс-служба предпринимателя, желающие почтить его память могут посетить Пороховское кладбище.

Напомним, в воскресенье Следственный комитет России сообщил, что установлены личности всех десяти погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер». Они соответствуют списку пассажиров и членов экипажа, заявленному в полетном листе, отметили ведомстве. Согласно данным Росавиации, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин.

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа в Тверской области. Самолет выполнял рейс Москва – Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»