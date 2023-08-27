СКР: экспертиза подтвердила гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Следственный комитет России сообщил, что установлены личности всех десяти погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, отметили ведомстве. Согласно данным Росавиации, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», – сказано в сообщении СК РФ.

Напомним, авиакатастрофа с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 августа в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет выполнял рейс Москва – Санкт-Петербург.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и назвал Евгения Пригожина талантливым человеком и бизнесменом сложной судьбы.

Москва, Наталья Петрова

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