СКР: экспертиза подтвердила гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Следственный комитет России сообщил, что установлены личности всех десяти погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, отметили ведомстве. Согласно данным Росавиации, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», – сказано в сообщении СК РФ.
Напомним, авиакатастрофа с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 августа в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет выполнял рейс Москва – Санкт-Петербург.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и назвал Евгения Пригожина талантливым человеком и бизнесменом сложной судьбы.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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