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Четверг, 24 августа 2023, 21:26 мск

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Путин прокомментировал катастрофу самолета Пригожина и назвал его талантливым бизнесменом сложной судьбы

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вчерашнюю авиакатастрофу в Тверской области, где разбился самолет, на борту которого предположительно находился основатель ЧВК «Вагнер», Герой России Евгений Пригожин. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших на назвал главу «оркестра» таланливым человеком и бизнесменом сложной судьбы.

«Что касается авиационной трагедии, прежде всего хочу выразить слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер», я хотел отметить, что эти люди внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, мы об этом помним, знаем и не забудем», – сказал президент на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Путин отметил, что Пригожина знал давно – с начала девяностых годов. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных – и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», – добавил Путин, уточнив, что в день авиакатастрофы Пригожин вернулся из Африки, встречался в России с официальными лицами.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что расследование обстоятельств авиакатастрофы будет проведено в полном объеме и доведено до конца, но для этого потребуется определенное время.

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, в том числе члены экипажа, погибли. Их тела обнаружены и направлены для опознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия, Транспорт, Экономика, Авиакатастрофы, Путин Владимир,