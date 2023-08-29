Выборы на Урале пройдут при максимальной мобилизации органов власти и силовиков

При подготовке к Единому дню голосования и органы государственной власти, и силовые ведомства должны максимально мобилизовать усилия, чтобы выборы прошли безопасно.

Об этом заявил сегодня полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании, посвящённом подготовке к выборам.

В совещании также участвовали главы регионов УрФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, представители региональных ГУ МВД, МЧС, начальники управлений ФСБ в регионах федерального округа, представители Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов.

Полпред напомнил, что 10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области, а также пройдут выборы депутатов Тюменской городской думы, городской думы Екатеринбурга, довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов.

«Наша страна вошла в масштабный электоральный цикл, который завершится в 2024 году выборами президента Российской Федерации. Провести эту кампанию на достойном уровне – приоритетная стратегическая задача, – акцентировал Владимир Якушев. – До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Знаю и понимаю, что такое этот финальный отрезок и для органов исполнительной власти, и для правоохранительных структур. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантировано безопасный избирательный процесс».

Особое внимание, по словам полпреда, нужно уделить вопросам безопасности, в том числе противостоять попыткам дестабилизации общественно-политической обстановки. Важно также пресекать использование любых «чёрных технологий», давление на членов избиркомов и умышленную порчу предвыборной агитации.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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