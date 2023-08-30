На Урале откроют избирательные участки для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

В Свердловской области будут открыты два экстерриториальных избирательных участка для граждан, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Участки будут располагаться в Екатеринбурге по адресу: ул. Крылова, 2 (Дом добровольцев Свердловской области) и в Нижнем Тагиле по адресу: пр. Ленина, 27 (Центр сбора гуманитарной помощи «Российского Красного Креста»).

Голосование за кандидатов в заксобрания новых регионов в Свердловской области будет проводиться 1, 2, 3 сентября 2023 года – с 8:00 до 20:00 часов и 4 сентября – с 8:00 до 15:00 часов.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила РИА «Новости», что экстерриториальные участки для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей будут открыты в тех регионах России, где «есть концентрация жителей этих регионов». «Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов», – сообщила Памфилова. «Мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны», – отметила она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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