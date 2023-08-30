До 1 января всем владельцам газовых плит необходимо заключить договоры на ТО

С 1 сентября 2023 года в Свердловской области вступают в силу новые правила технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. До конца переходного периода – 1 января 2024 года – все управляющие компании и собственники жилья должны заключить договоры на ТО одной из уполномоченных газораспределительных организаций.

Как рассказала на пресс-конференции замдиректора Департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Наталия Миленина, до настоящего времени в регионе техобслуживанием газового оборудования занималось более 200 компаний, с 1 сентября их останется только шесть.

На территории Екатеринбурга и частные, и многоквартирные дома будет обслуживать только АО «Екатеринбурггаз»; в зону ответственности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» попадают Березовский, Белоярский, Асбест, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Заречный; ООО «АльфаСтрой» – ЗАТО «Лесной»; АО «Газэкс» – Арамиль, Алапаевск, Богданович, Верхняя Салда, Верхний Тагил, Дегтярск, Камышлов; АО «Регионгаз-инвест» – Ирбит, Тавда, Туринск; ГУП СО «Газовые сети» – Невьянск, Верхняя Тура, Кировград, Артемовский.

Управляющие компании или ТСЖ заключают договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования, собственники жилых помещений – на ТО внутриквартирного оборудования.

Для заключения договора между управляющей компанией и ГРО проводить общее собрание собственников не нужно, но оно понадобится для внесения изменений в договор управления многоквартирным домом.

Собственник квартиры для заключения договора может оставить заявку на сайте соответствующей ГРО – в Екатеринбурге это Екатеринбурггаз. Нужно сформировать заявку и приложить к ней необходимые документы – паспортные данные и документ, подтверждающий право собственности на квартиру. После того как специалисты ГРО подготовят договор, они пригласят собственника для его подписания в одно из своих производственных управлений.

Собственникам, которые не заключат договоры с одной из 6 уполномоченных ГРО до 1 января, отключат газ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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