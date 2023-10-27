Свердловчанам напомнили о необходимости заключить договоры на ТО газовых плит

Госжилстройнадзор Свердловской области напоминает собственникам жилья в газифицированных домах, что до 1 января 2024 года им необходимо заключить договоры на техобслуживание газовых плит с одной из 6 уполномоченных организаций.

В ведомстве отметили, что жители многоквартирных и частных домов должны самостоятельно заключать договоры на обслуживание установленного оборудования. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте газораспределительной организации либо в офисе компании. УК и ТСЖ обязаны заключить договор со специализированной организацией о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Как уже сообщал «Новый День», до 1 сентября 2023 года в регионе техобслуживанием газового оборудования занималось более 200 компаний, теперь их осталось только шесть.

С нового года на территории Екатеринбурга и частные, и многоквартирные дома будет обслуживать только АО «Екатеринбурггаз»; в зону ответственности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» попадают Березовский, Белоярский, Асбест, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Заречный; ООО «АльфаСтрой» – ЗАТО «Лесной»; АО «Газэкс» – Арамиль, Алапаевск, Богданович, Верхняя Салда, Верхний Тагил, Дегтярск, Камышлов; АО «Регионгаз-инвест» – Ирбит, Тавда, Туринск; ГУП СО «Газовые сети» – Невьянск, Верхняя Тура, Кировград, Артемовский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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