Линейки 1 сентября перенесут в актовые залы

Во всех школах Екатеринбурга торжественные линейки по поводу Дня знаний переносят в актовые и спортивные залы. Информацию подтвердили в гороно. Причиной стала непогода.

Сегодня ГУ МЧС России по Свердловской области продлило предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Завтра, 1 сентября, в Екатеринбурге ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 18 м/с.

Напомним, ранее стало известно, что в некоторых школах родителей первоклассников не пустят на линейки, в частности, в школе № 23 руководство заявило, что сопровождающие могут испортить покрытие на стадионе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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