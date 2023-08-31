1 сентября в Екатеринбурге будет сильный дождь и ветер

В Свердловской области продлено предупреждение о непогоде. В пятницу, 1 сентября, ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 м/с. Спасатели МЧС рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, а на улице соблюдать меры безопасности.



Как сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», сегодня дождь прекратится между 16 и 18 часами и возобновится завтра примерно в 8-9 часов утра. По другим прогнозам, дожди в Екатеринбурге могут начаться в 10-11 часов утра.



Напомним, что 1 сентября в школах проводятся торжественные линейки. В Екатеринбурге из-за непогоды праздничные мероприятия переносят в актовые залы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»