Екатеринбургу – 30, Нижнему Тагилу – 53: для уральских городов купят 330 автобусов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план закупки автобусов для муниципалитетов. На эти цели Среднему Уралу выделен специальный казначейский кредит в размере 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в ДИПе, Екатеринбургу достанется 30 больших автобусов; Нижнему Тагилу – 35 средних, 18 малых; Артям – 10 малых; Каменску-Уральскому – 20 больших, 2 средних; Ивделю, Волчанску и Красноуральску – по 2 средних; Ирбиту – 11 средних; Талице – 9 средних, 8 малых; Сысерти – 12 средних; Арамили – 2 средних, 3 малых; Краснотурьинску – 2 малых; Карпинску – 1 средний; Североуральску – 4 средних автобуса.

Еще 96 средних и 61 малый автобус закупят для перевозок пассажиров между городами.

Как уже сообщал «Новый День», специальные казначейские кредиты РФ предоставляет регионам на 15 лет под 3% годовых. Новые автобусы будут куплены до конца года, а уже в начале 2024 года выйдут на муниципальные и межмуниципальные маршруты.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/801561.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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