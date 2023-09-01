Куйвашев назначил своих представителей для отбора глав пяти городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своих представителей в конкурсные комиссии по отбору кандидатов на пост глав пяти городов – Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Уральского, Сосьвы.

В состав всех пяти комиссий вошли два областных чиновника: первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев и Наталья Соколова – замдиректора департамента по МСУ. В работе всех комиссий, кроме ЗАТО Уральского, будет принимать участие Елена Омарова – советник руководителя аппарата губернатора. Кроме них, в состав конкурсных комиссий в Верхней Пышме и Первоуральске вошел и.о. управляющего Западным УО Свердловской области Андрей Язьков, в Нижнем Тагиле – Евгений Каюмов, управляющий Горнозаводским УО, в Уральском – Владимир Шауракс, управляющий Южным УО. В Сосьвинской комиссии управляющего Северным УО Евгения Преина заменит Татьяна Данилова, замдиректора департамента госслужбы. Это связано с тем, что сам Преин решил принять участие в конкурсе в качестве претендента на пост главы.

Как уже сообщал «Новый День», самая нестабильная ситуация с главами сейчас в Сосьве, где 25 апреля случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. Через несколько дней после пожара ушел в отставку глава Геннадий Макаров. Вместо него дума назначила и.о. главы Артема Киселева, а после его ухода – Юрия Колесниченко, который сам подавать документы на конкурс не стал.

В Первоуральске конкурс проходит в плановом режиме, так как в октябре истекает срок полномочий мэра Игоря Кабца. На конкурсе у него оказалось семь соперников, в том числе – скандально известная экс-депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, общественный активист Анатолий Гаврилов, представитель ПНТЗ Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, общественник Денис Степанченко, советник генерального директора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков и подполковник полиции Александр Недоростов. По мнению политтехнолога Александра Ханина, который в прошлом возглавлял управление по взаимодействию с органами власти ПНТЗ, ни один из восьми участников конкурса не справится с третьим по величине городом Свердловской области.

В Нижнем Тагиле истекает срок полномочий мэра Владислава Пинаева. Он одним из первых заявился на конкурс, желая переизбраться на новый срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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