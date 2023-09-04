Алексей Орлов рассказал о планах по строительству метро

Глава Екатеринбурга Алесей Орлов рассказал, что городские власти все-таки рассматривают возможность строительства еще одной станции метрополитена.

Об этом он сообщил сегодня ученикам строительного класса при УрФУ.

«Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций – это как раз район Уралмаш: Зеленый бор и Антенные поля. Там вполне возможно, с привлечением средств застройщика, построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра», – отметил глава города.

А вот про вторую линию пока придется забыть. Алексей Орлов пояснил, что Федерация помогает развивать метро только в тех городах, где ежесуточный пассажиропоток превышает 200 тысяч человек. В Екатеринбурге он вдвое меньше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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