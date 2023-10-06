Белорусы готовы помочь Екатеринбургу построить вторую ветку метро и сэкономить

Белорусские специалисты готовы помочь Екатеринбургу спроектировать вторую линию метрополитена. Кроме того, сейчас строительство подземки может оказаться на 20% дешевле, чем 10 лет назад. Такое заявление сделал на форуме 100+ TechnoBuild директор ОАО «Минскметропроект» (Белоруссия) Михаил Рудько.

«Мы готовы предложить наши услуги. Знаем, что в Екатеринбурге есть свой проектировщик, также готовы с ним сотрудничать, помогать и где-то подсказывать, может быть, быстрее пойдет этот проект. Потому что метро вашему городу нужно, у вас девять станций, поэтому нужно развиваться, идти вперед», – цитирует его «Интерфакс-Урал».

Рудько подчеркнул, что современные тоннелепроходческие комплексы (ТПМК) работают быстрее и качественнее, чем аналоги прошлого поколения. «Екатеринбург находится на каменном плато, есть своя специфика, но все возможно, и цена не такая большая, как раньше. 10 лет назад строительство обошлось бы дороже как на 5%, так и на 10-20%, все зависит от конкретного случая, – считает эксперт. – Китайцы в данном случае делают товар под конкретные условия, которые учитывают определенные характеристики. Плюс по цене они тоже конкурируют друг с другом, соответственно, машины становятся дешевле, поскольку одно из самых дорогих составляющих – прорыть туннель».

Напомним, месяц назад глава Екатеринбурга Алесей Орлов рассказал, что городские власти все-таки рассматривают возможность строительства новых станций метрополитена. «Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций – это как раз район Уралмаш: Зеленый бор и Антенные поля. Там вполне возможно, с привлечением средств застройщика, построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра», – отметил глава города. При этом он сказал, что про вторую линию пока придется забыть. Алексей Орлов пояснил, что Федерация помогает развивать метро только в тех городах, где ежесуточный пассажиропоток превышает 200 тысяч человек. В Екатеринбурге он вдвое меньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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