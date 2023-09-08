В августе в Екатеринбурге продано рекордное количество квартир в новостройках, цены на них выросли

В августе застройщики продали почти 4000 квартир в новостройках Екатеринбурга. Это исторический рекорд, – говорят эксперты. Повышенный спрос подстегнул и цены: одни девелоперы подняли их на 3%, другие – сразу на 10%.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro в августе 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано почти 4 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Это максимальный показатель за все время. Число подписанных в августе договоров (которые уже прошли регистрацию) – около 3,4 тысячи штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце – на уровне выше 4,5 тыс. сделок. Новый исторический рекорд и новая планка для рынка на следующие периоды, – сообщает в своем блоге на «Дзене» региональный партнер аналитической платформы bnMAP.pro и руководитель аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. – Предыдущие пиковые значения были достигнуты в декабре 2022 и декабре 2014 года. Сегодня у участников рынка есть все основания ожидать что итоговые показатели года будут на историческом максимуме».

Отчасти повышенный спрос спровоцировало повышение ключевой ставки ЦБ до 12% и, как следствие, рост ипотечных ставок. И хотя это не коснулось льготных программ кредитования, покупатели спешили закрывать сделки до очередных изменений на рынке.

Несмотря на повышенный спрос, на первичном рынке остается более 50 тысяч непроданных квартир. Но количество жилья в уже сданных домах снизилось до 2,5 тысяч объектов, остальные – на разных стадиях строительства.

«На фоне повышенного спроса девелоперы получили возможность поднять цены. Но решения отдельных продавцов заметно отличались – одни повысили цены на 1-3%, другие, у кого предложение уже небольшое – до 10%. В среднем за месяц предложение на рынке стало дороже на 3%, – резюмировал Михаил Хорьков.

Напомним, еще до августовского повышения цен метр жилья в новостройке в среднем по Екатеринбургу стоил 125 тысяч рублей (+37% за два года). При этом эксперты называют данную цифру весьма условной: в разных районах и в разных ЖК стоимость может отличаться в несколько раз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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