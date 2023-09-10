В Свердловской области начался второй день выборов, избирательные участки открыты

Сегодня в Свердловской области – второй день выборов. Голосование проходит по 11 избирательным кампаниям, самая крупная – в Екатеринбурге.
«Открылись все 833 постоянных и 19 временных избирательных участков на территории Свердловской области. Голосование идет в штатном режиме. Перед открытием участковые избирательные комиссии прослушали гимн Российской Федерации», – сообщили в областном избиркоме.
Как сообщал «Новый День», на вчерашний вечер явка на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы составила 11,09%: даже с учетом ДЭГ проголосовали 119 265 человек из 1,126 миллиона, имеющих право выбора.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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