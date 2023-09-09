В первый день выборов явка в Екатеринбурге составила 11,09%

Свердловский избирком опубликовал данные по явке в первый день выборов.

В Екатеринбурге на 20:00 проголосовали 119 265 избирателей, или 11,09%. На довыборах в свердловское заксобрание по Ирбитскому округу проголосовали 22 292 избирателя, или 18,23%. Данные приведены с учетом проголосовавших в ДЭГ.

Самая высокая явка за день отмечена на довыборах в Белоярском округе, где проголосовало 33,45% избирателей (483 голосов).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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