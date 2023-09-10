К 18:00 на выборах в Екатеринбурге проголосовали около 19% избирателей

Избирком Свердловской области опубликовал данные по явке избирателей на 18:00.

На выборах депутатов Екатеринбургской городской думы с учетом ДЭГ проголосовали 209 168 (18,76%) избирателей.

На довыборах в заксо по Ирбитскому одномандатному округу №13 с учетом ДЭГ проголосовали 35 384 (28,94%) избирателя.

Отметим, 5 лет назад на муниципальных выборах 2018 года к этому часу явка была несколько выше – около 20%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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