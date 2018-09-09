По состоянию на 18-00 проголосовали чуть больше 20% избирателей Екатеринбурга

По состоянию на 18-00 в Екатеринбурге на выборах депутатов городской думы седьмого созыва проголосовали около 20% совершеннолетних граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, самыми активными оказались избиратели одномандатного округа № 4 (Железнодорожный район) – 24,76% избирателей. На втором месте – округ № 15 (Орджоникидзевский район) – 24,72%. Тройку замыкает 12-й округ (Октябрьский район) – 24,71%.

Антирекордсменом по явке стал округ № 17 Чкаловского района – здесь пока волеизъявились только 18,80% избирателей.

Пять лет назад на выборах ЕГД шестого созыва к этому часу проголосовали от 25,26% избирателей (Чкаловский район) до 29,93% (Ленинский район).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.18

Оцепление, ОМОН и задержание горожан: акция сторонников Навального в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / Полиция выпустила задержанного на митинге сторонников Навального экс-мэра Ройзмана (ФОТО). / По состоянию на 15.00 явка на выборы в Екатеринбурге оказалась ниже, чем в 2013 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»