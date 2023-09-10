На Среднем Урале закрылись избирательные участки

В Свердловской области закрылись все 833 избирательных участка. Комиссии приступили к подсчету голосов.

В этом году на Среднем Урале прошли 11 избирательных кампаний. Главная из них – в Екатеринбурге, жители столицы федерального округа избрали новый состав городской думы. Избиратели получили два бюллетеня – по одномандатному округу и по партийному списку. Право голоса имеют 1,126 миллиона екатеринбуржцев. По состоянию на 18:00 им воспользовались 209 168 (18,76%) избирателей. Итоговая явка будет известна через несколько часов.

В довыборах депутата областного заксо по Ирбитскому округу участвуют семь муниципалитетов, где зарегистрировано 123 тысячи избирателей. Это Байкалово, Ирбит и Ирбитский район, Слободо-Туринский район, Таборы, Тавда и Тугулым. К 18:00 здесь проголосовали 29% избирателей.

Также состоялись выборы в местные думы Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут еще и глав). В Белоярском и Каменск-Уральском городских округах жители будут избирать по одному депутату в местные думы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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