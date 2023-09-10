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Воскресенье, 10 сентября 2023, 22:49 мск

Новости Екатеринбург

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ЦИК РФ сообщил первые предварительные итоги выборов Екатеринбургской думы

Центризбирком РФ опубликовал предварительные итоги выборов депутатов Екатеринбургской думы по единому округу после обработки 6,75% протоколов УИК.

«Единая Россия» набирает 37,4% голосов;

ЛДПР – 17,56%;

КПРФ – 12,47%;

«Справедливая Россия – за правду» – 11,59%;

«Яблоко» – 9,79%;

«Новые люди» – 7,84%.

Ранее «Новый День» сообщал о результатах дистанционного электронного голосования в Екатеринбурге. Партия власти в ДЭГ набрала чуть более 50%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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