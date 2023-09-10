ЦИК РФ сообщил первые предварительные итоги выборов Екатеринбургской думы

Центризбирком РФ опубликовал предварительные итоги выборов депутатов Екатеринбургской думы по единому округу после обработки 6,75% протоколов УИК.
«Единая Россия» набирает 37,4% голосов;
ЛДПР – 17,56%;
КПРФ – 12,47%;
«Справедливая Россия – за правду» – 11,59%;
«Яблоко» – 9,79%;
«Новые люди» – 7,84%.
Ранее «Новый День» сообщал о результатах дистанционного электронного голосования в Екатеринбурге. Партия власти в ДЭГ набрала чуть более 50%.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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