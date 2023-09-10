Партии «Яблоко» и «Новые люди» проходят в Екатеринбургскую думу

Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов Екатеринбургской думы после обработки одной трети протоколов УИК.

Согласно данным ГАС «Выборы», голоса екатеринбуржцев распределились так:

«Единая Россия» – 36,47%;

ЛДПР – 16,01%;

КПРФ – 13,17%;

«Справедливая Россия – за правду» – 12,03%;

«Яблоко» – 11,15%;

«Новые люди» – 8,16%.

После окончания подсчета результаты очного голосования на участках будут суммированы с итогами ДЭГ. Судя по всему, партии «Яблоко» и «Новые люди» проходят в городскую думу, так как преодолели пятипроцентный барьер, и получают как минимум по одному мандату.

Ранее «Новый День» писал, кто может стать депутатом Екатеринбургской думы по партийным спискам в зависимости от результатов голосования горожан за партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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