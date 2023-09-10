Партии «Яблоко» и «Новые люди» проходят в Екатеринбургскую думу

Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов Екатеринбургской думы после обработки одной трети протоколов УИК.
Согласно данным ГАС «Выборы», голоса екатеринбуржцев распределились так:
«Единая Россия» – 36,47%;
ЛДПР – 16,01%;
КПРФ – 13,17%;
«Справедливая Россия – за правду» – 12,03%;
«Яблоко» – 11,15%;
«Новые люди» – 8,16%.
После окончания подсчета результаты очного голосования на участках будут суммированы с итогами ДЭГ. Судя по всему, партии «Яблоко» и «Новые люди» проходят в городскую думу, так как преодолели пятипроцентный барьер, и получают как минимум по одному мандату.
Ранее «Новый День» писал, кто может стать депутатом Екатеринбургской думы по партийным спискам в зависимости от результатов голосования горожан за партии.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube