Прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок запустят со 2 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» назвала дату старта полетов из Кольцово в Бангкок. Со 2 октября регулярные рейсы в Таиланд будут осуществляться дважды в неделю.

«Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам – в 10:30, по пятницам – в 04:30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01:20, по четвергам – в 06:30. Время в пути составит 8 часов», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

В системе бронирования «Аэрофлота» уже можно купить билеты. На первые рейсы они стоят от 42 тысяч рублей – в одну сторону, от 62,5 тысячи – туда-обратно.

Добавим, что сейчас прямых рейсов в Таиланд из Кольцово нет, но можно добраться до курортов с технической посадкой в Таразе. В осеннее-зимнюю навигацию прямые полеты на Пхукет будут осуществлять авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) и Red Wings.

Как ранее писал «Новый День», «Аэрофлот» с 3 октября будет летать из Екатеринбурга на Гоа. На крыльях других авиакомпаний осенью и зимой можно будет улететь в Турцию, Египет, ОАЭ и на Шри-Ланку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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