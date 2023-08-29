Прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа запустят с 3 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала расписание рейсов на Гоа. Первый самолет из Кольцово отправится 3 октября, далее полеты будут выполняться трижды в неделю.

«Полеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам – в 23:50, по пятницам – в 22:20. Время в пути составит около 7 часов», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

На сайте «Аэрофлота» билеты уже есть в продаже. Стоимость на октябрь стартует от 28 тысяч на человека в одну сторону, от 50 тысяч – туда-обратно.

Как ранее писал «Новый День», «Аэрофлот» также планирует запустить в осенне-зимнем сезоне прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок. Информации о датах старта программы пока нет. Кроме того, на крыльях других авиакомпаний можно будет улететь в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и на Шри-Ланку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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