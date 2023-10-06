«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» с 30 октября запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в еще один город Таиланда. По понедельникам и четвергам можно будет улететь на Пхукет.

«Улететь на тропический остров можно уже 30 октября на широкофюзеляжных лайнерах А330. Рейсы запланированы два раза в неделю: Екатеринбург – Пхукет, вылет в 23:00, прилет в 9:40 (по понедельникам и четвергам). Пхукет – Екатеринбург, вылет в 10:40, прилет в 18:05 (по понедельникам и пятницам)», – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Билет до Пхукета стоит свыше 70 тысяч, в обе стороны – около 100 тысяч рублей на человека. Напомним, ранее «Аэрофлот» запустил из Екатеринбурга рейсы в Бангкок, первый вылет состоялся 2 октября. Кроме того, авиакомпания в этом сезоне летает из Кольцово в Гоа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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