«Горжусь вами». Пилот Дамир Юсупов поблагодарил экипаж А320 за успешную посадку на пшеничное поле

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, известный по «чуду на кукурузном поле», прокомментировал сегодняшний инцидент с самолетом А320. Лайнер совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области без пострадавших.

«Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость: экипаж рейса U61383 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» – написал Дамир Юсупов в соцсетях.

В августе 2019 года КВС Дамир Юсупов посадил самолет на кукурузном поле после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы. Тогда благодаря слаженным действиям экипажа все 226 пассажиров на борту остались живы. По мотивам событий аварийной посадки был снят фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», в котором роль Юсупова исполняет актер Егор Бероев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»